Korzystne warunki biometeorologiczne. Poniedziałek warto wykorzystać na spacery

Wyżowa pogoda poprawi nasze samopoczucie

Polska w ciągu dnia znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia, co oznacza suchą i stabilną pogodę. W takiej sytuacji w całym kraju warunki biometeorologiczne staną się korzystne. Tylko wieczorem na zachodzie kraju, wraz ze wzrostem zachmurzenia i spadkiem ciśnienia, mogą one ulec pogorszeniu do obojętnych.