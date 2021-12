Korzystasz z paczkomatów? Nadchodzi zmiana zasad ich działania

Zmiany w korzystaniu z paczkomatów

W nawiązaniu do przekierowywania paczki do innego paczkomatu InPost ma wdrożyć rozwiązania polegające na tym, że paczka (w przypadku jego zapełnienia) trafi na jeden dzień do paczkomatu tymczasowego, który może być oddalony od wcześniej zaznaczonego miejsca o maksymalnie 2 kilometry w linii prostej. Jeżeli klient nie odbierze jej w tym przedziale czasowym, wówczas zostanie zwrócona do pierwotnie wybranego paczkomatu.