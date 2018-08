Korytków. Nietrzeźwa matka zgłosiła porwanie syna.

Pijana matka zapomniała, że zostawiła 10-miesięcznego chłopca z „ciotkami”. Wezwała policję w związku z porwaniem dziecka.

W sobotę wieczorem policja została wezwana do miejscowości Korytków (woj. Lubelskie), gdzie 39-letnia kobieta zgłosiła porwanie dziecka. Do sytuacji rzekomo doszło, kiedy matka chłopca korzystała z toalety w barze.

Pijana matka zapomniała, gdzie znajduje się dziecko

Skutki interwencji funckjonariuszy

Z uwagi na to, że w mieszkaniu nie było żadnej, trzeźwej osoby, która mogłaby zając się dzieckiem, policjanci wezwali karetkę pogotowia. Chłopczyk został przewieziony do szpitala. Warto zaznaczyć, że 39-latka ma drugie, 8-letnie dziecko do którego ma ograniczone prawa rodzicielskie. W przeszłości odpowiadała już przed sądem za sprawowanie opieki pod wpływem alkoholu. O całej sprawie został poinformowany Sąd ds. Rodziny i Nieletnich, a wszystko wskazuje na to, iż kobieta ponownie stanie przed sądem. Policja jest na etapie sprawdzania czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowa lub życia dziecka. Nieodpowiedzialnej matce grozi kara do 5 lat więzienia.