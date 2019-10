Korwin odpowiada Tarczyńskiemu. Poszło o wymierzenie sprawiedliwości

- Ten Pan nie ma żadnych zdolności honorowych – mówi Janusz Korwin–Mikke o Dominiku Tarczyńskim. To odpowiedź na słowa posła PiS, który zadeklarował "wymierzenie sprawiedliwości w Sejmie” Korwinowi i nazwał go "szaleńcem”.

– Przeciętny wyborca PiS człowiekiem inteligentnym nie jest, na co dowodem jest to, że głosował na PiS. 70 proc. ludzi w Polsce, nie tylko w Polsce, nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładu jazdy autobusów, tego człowieka się nie przekona. Równie dobrze można im tłumaczyć teorię względności – mówił Korwin-Mikke. Jego zdaniem, jeżeli są ludzie, którzy wierzą, że w państwie będzie lepiej, gdy "rząd zabierze im 700 zł, a da 500", to są to osoby "nie przy zdrowych zmysłach".