Koronawirusowy klaun. W kolorowym stroju, na rowerze, przemierza miasteczko. "Chcę jednego - wywołać uśmiech"

- Wyszukiwałam w domach i blokach buziek dzieci. Dzwoniłam dzwonkiem, a one wtedy mnie dostrzegały. Wtedy zaczynam je zabawiać, robię figury, pokazuję maskotki, podrzucam piłką. I one to uwielbiają - mówi nam pani Iza. Pasłękowy klaun ma pełne ręce roboty. Dzieci, do których raz zajrzy, wyczekują jej później w oknach. A ona do nich wraca.