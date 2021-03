Koronawirus. Zaufanie Polaków do szczepionek wzrasta

- Wpływ pandemii COVID-19 na poziom zaufania do szczepień był obiektem debat ekspertów od samego jej początku. Autorzy The Vaccine Confidence Project przyjrzeli się nastrojom społecznym, porównując wyniki badań przeprowadzonych w 2018 r. na obszarze Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii do ubiegłorocznych. W Polsce odnotowano wzrost zaufania do szczepień - czytamy w raporcie. I tak w 2018 r. 37 proc. Polaków miało pełne zaufanie do szczepień. Teraz, kiedy mamy szczepionkę na COVID-19, który przez ponad rok zakaził na świecie 117 mln ludzi, a ponad 2,6 mln zabił (w Polsce odpowiednio: 1,8 mln oraz 45,3 tys.), zaufanie Polaków do szczepień wzrosło do 55 proc. - pisze "GW".