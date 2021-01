Koronawirus. Zatrzymali ją na lotnisku. Zakażona chciała lecieć do Egiptu

Jak informuje serwis polsatnews.pl dzień przed sylwestrem śląska straż graniczna zatrzymała na katowickim lotnisku w Pyrzowicach kobietę, która stawiła się do odprawy granicznej samolotu czarterowego lecącego do Hurghady.

Mieszkanka województwa lubuskiego wybierała się do Egiptu na sylwestra. Chciała go tam spędzić z partnerem i swoimi dziećmi. Problem w tym, że kobieta była zakażona koronawirusem. Do 2 stycznia powinna przebywać w izolacji.