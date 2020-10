Koronawirus. Zalecenia bp. Jacka Jezierskiego. Wstrzymane bierzmowania, zamknięte kropielnice

Administrator diecezji gdańskiej zaleca zawieszenie działalności "wspólnot i grup przyparafialnych". "Wydawało się, że jesień będzie łaskawsza i dlatego zachęcałem do spotkań i zgromadzeń. Sytuacja się zmieniła. Musimy przetrwać zły czas, unikając spotkań" - czytamy we wskazaniach bp. Jesierskiego na stronie Archidiecezji Gdańskiej.

" Księża idą do chorych z Komunią świętą tylko na wyraźne zaproszenie, ponawiane za każdym razem. Czynią to w maseczkach, a nawet rękawiczkach, gdyż mamy do czynienia z grupą podwyższonego ryzyka, tj. osób chorych, starszych, o mniejszej odporności immunologicznej. W związku z wizytą księdza w domu chorzy i ich rodziny przeżywają często lęk, którego nie można lekceważyć" - wskazuje biskup.