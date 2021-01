Koronawirus. Zakopane. Burmistrz: Najlepszy okres nie do uratowania. Ale pomogłoby otwarcie stoków po 17 stycznia

Stoki narciarskie i hotele mają pozostać zamknięte do końca stycznia. Jak podkreślił Leszek Dorula, środek sezonu już minął. - Ten najlepszy okres jest nie do uratowania. Ale otwarcie stoków po 17 stycznia trochę pomogłoby w całej sytuacji - stwierdził burmistrz Zakopanego na antenie RMF FM.

Zakopane. "Walczymy o przetrwanie i rozwój naszego regionu"

Jak podkreślał Dorula, do tej pory nie został poinformowany, kiedy i jaka kwota trafi do samorządów, aby wspomóc je w przetrwaniu pandemii. - Nie wiem, ile z zapowiadanego 1 mld zł pomocy dla gmin górskich trafi do Zakopanego. Nie wiemy, na jakich zasadach ta pomoc będzie udzielana - mówił burmistrz.