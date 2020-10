Koronawirus. Zaczyna brakować miejsc w kostnicach

Koronawirus. Mobilna kostnica w Koszalinie

W Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie z uwagi na przeciążenie tamtejszej kostnicy zamówiony został dodatkowy kontener wyposażony w system chłodzący. - Mamy już pozytywną decyzję w tej sprawie i w najbliższych dniach trafi do nas taki kontener z agregatem, dzięki któremu zyskamy dodatkowo osiem miejsc do przechowywania zwłok - powiedziała w rozmowie z "Faktem" rzeczniczka szpitala Marzena Sutryk. Koszaliński szpital dysponuje chłodnią, w której jednocześnie przechowywać można 12 ciał. Przeciążenie kostnicy jest spowodowane tym, że rodziny zwlekają z odbiorem zmarłych.

Jak donosi "Fakt", do jeszcze gorszej sytuacji doszło w szpitalu w Gorlicach. W przynależącym do placówki prosektorium już od jakiegoś czasu brakuje miejsc. Dyrektor szpitala zwrócił się więc do lokalnych proboszczów, zakładów pogrzebowych i rodzin osób zmarłych z dramatycznym apelem o możliwie szybkie dokonywanie pochówków. Treść prośby dyrektora ma zostać odczytana we wszystkich parafiach w powiecie 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych.