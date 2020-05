Koronawirus. Za co jest "opłata COVID"? I kto musi ją płacić?

Przedsiębiorcy podnieśli ceny. Jest to związane z koniecznością częstszego i dokładniejszego niż wcześniej dbania o czystość. Ci, którzy świadczą rozmaite usługi, związane z bezpośrednią obsługą klientów (np .fryzjerskie czy kosmetyczne), muszą dezynfekować stanowisko pracy i wszystkie narzędzie po każdym kliencie. Z kolei tam, gdzie jest to możliwe stosują jednorazowe produkty. Do tego dochodzą maseczki, przyłbice, rękawiczki. Wszystko to kosztuje i to niejednokrotnie nie mało.