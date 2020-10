Koronawirus. Za 75 dni Boże Narodzenie. Co ze świętami?

Ekspert ds. zdrowia w Niemczech Karl Lauterbach (SPD) krytycznie wypowiedział się na temat jarmarków bożonarodzeniowych. "Uważam to za nieuzasadnione, by w tym roku organizować jarmarki bożonarodzeniowe” - powiedział dziennikowi "RheinischenPost”. "Ten, kto przy tej sytuacji infekcyjnej pójdzie napić się grzanego wina, ryzykuje pobytem w szpitalu w wigilię” - stwierdził. Według polityka SPD nie ma takich zasad higieny, które pozwoliłyby zachować wystarczającą odległość przy stoiskach na jarmarkach bożonarodzeniowych.

Niemcy będą częściowo musieli się w tym roku prawdopodobnie również obejść bez imprez firmowych. Według doniesień "Welt am Sonntag” z tej formy przedświątecznego spotkania zrezygnowały już takie firmy jak Bayer, Daimler czy Deutsche Bank. Koncerny Volkswagen czy Allianz zamierzają nawet wystosować zalecenia do swoich pracowników, by nie uczestniczyli w imprezach świątecznych poza firmą, w tym w prywatnych uroczystościach. Natomiast firmy Heidelberg Cement, BASF, Merck czy Henkel jeszcze nie zdecydowały, czy dojdzie do świątecznych spotkań dla pracowników.