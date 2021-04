Koronawirus. Wszyscy zdrowi weszli do samolotu. Kilkadziesiąt zarażonych osób

Koronawirus na pokładzie samolotu?

Do tego, jak doszło do masowego zakażenia się w trakcie lotu, próbują ustalić eksperci. Przekazali oni, że transmisja koronawirusa na pokładzie jest niska. Odpowiadają za to filtry powietrza znajdujące się na pokładzie.

Specjaliści wysnuli więc kilka hipotez. Według jednej z nich do zakażenia koronawirusem doszło w hotelu w czasie kwarantanny. SARS-CoV-2 podróżujący mogli się zarazić także w czasie między wykonaniem testu, a wejściem do samolotu. Przypomnijmy, że musi on być zrobiony do 72 godzin przed wystartowaniem maszyny.