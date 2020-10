Koronawirus. Wsparcie dla firm dotkniętych obostrzeniami. Rząd zdradził szczegóły

Koronawirus w Polsce. Będzie całkowity lockdown? Szef KPRM Michał Dworczyk: nie można wykluczyć żadnych scenariuszy

Koronawirus. Mateusz Morawiecki: Przedłużymy wsparcie dla firm dotkniętych obostrzeniami

Premier wskazał, że z pomocy i ulg przewidzianych przez rząd będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w październiku lub listopadzie będzie mniejszy o 40 proc. w porównaniu do października i do listopada ubiegłego roku. - Czyli do czasu, kiedy nie było epidemii i kiedy te wartości można ze sobą we właściwy sposób porównać, czyli październik do października, listopad do listopada - wyjaśnił.