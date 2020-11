Koronawirus. Włochy wciąż walczą. Pół tysiąca zgonów

Koronawirus. Włochy wciąż walczą. Ponad pół tys. kolejnych zgonów

Problemem jest także liczba zgonów. Przez ostatnie 24 godziny z powodu zakażenia koronawirusem we Włoszech zmarło 541 osób. W ostatnich dniach liczba ta wahała się od 800 do 600 ofiar na dobę.

Koronawirus. Włochy: spada liczba zajętych łóżek

To, na co warto zwrócić uwagę, to liczba wykonanych testów na obecność koronawirusa. Jak podaje PAP, w ciągu ostatniej doby Włochy wykonały ich 176 tys. To o 45 tys. mniej, niż w sobotę, a to na pewno przekłada się na wynik z niedzieli.