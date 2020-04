Koronawirus. Włochy łagodzą obostrzenia i zapowiadają "koegzystencję z wirusem"

Plan znoszenia obostrzeń Giuseppe Conte przedstawił na zwołanej konferencji prasowej. Premier ogłosił, że już niedługo możliwe będą wizyty rodzinne, a także pogrzeby. Będą one jednak musiały odbywać się w niewielkim gronie.

Koronawirus. Włochy luzują obostrzenia

- Odpowiedzialne zachowanie każdego z nas będzie miało fundamentalne znaczenie: bezpieczna odległość musi wynosić co najmniej jeden metr, a środki ochrony osobistej muszą być zachowane. Jeśli nie będziemy przestrzegać środków ostrożności, krzywa zakażeń i liczba zgonów wzrosną, co będzie mieć nieodwracalne szkody dla naszej gospodarki - stwierdził na konferencji premier Włoch.

Szef włoskiego rządu podkreślił też, że nadchodzący drugi etap walki z epidemią COVID-19, to okres "koegzystencji z wirusem". O sytuacji panującej we Włoszech opowiedział polski lekarz, przebywający tam do niedawna na misji.