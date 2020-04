Koronawirus. Włochy. Fryzjerzy w "szarej strefie", straż miejska interweniuje

Strażnicy zatrzymali mężczyznę do kontroli. Ten się przyznał: faktycznie był u fryzjera, który powinien - zgodnie z zasadami włoskiej narodowej kwarantanny - nie pracować. Otworzył zakład mimo zakazu, zapisanego w rządowym dekrecie o walce z epidemią koronawirusa.

Karę zatem otrzymał i nieszczęsny fryzjer, i mężczyzna przez niego ostrzyżony. Lokalne media we Włoszech przestrzegają mieszkańców: wykonujcie polecenia władz. Inaczej skończycie jak fryzjer i jego klient.

Koronawirus w Polsce. Fryzjerzy póki co bez pracy

Fryzjerzy i manikiurzystki w Polsce liczyli, że znajdą się w pierwszym etapie odmrażania gospodarki i 20 kwietnia będą mogli iść do pracy. Branża - jak pisał już dziennikarz WP - zapłonęła oburzeniem, gdy okazało się, że priorytetem rządu jest jednak poluzowanie obostrzeń sklepom, kościołom oraz otwarcie parków i lasów.

- Co to za odmrożenie gospodarki!? Ulżyli sklepom, które wcale tak bardzo nie cierpiały, kościołom, otworzyli lasy i parki, bo denerwowało to zwykłych ludzi. Nasza branża, drobnych przedsiębiorców i usługodawców nadal pozostaje zamknięta. Wylądujemy pod mostem - denerwuje się pani Sylwia, właścicielka warszawskiego studia fryzur.