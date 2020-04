Koronawirus. Włochy. Ekspert WHO ostrzega: "za wcześnie na łagodzenie restrykcji"

Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Walter Ricciardi stwierdził, że jest zdecydowanie za wcześnie na to, aby władze Włoch zaczęły znosić obostrzenia wprowadzone w kraju ze względu na epidemię koronawirusa. Specjalista uważa, że takie działania doprowadziłyby do kolejnej fali zakażeń.

Koronawirus. Włochy. Ekspert WHO przestrzega przed zbyt wczesnym wycofywaniem obostrzeń (Getty Images)