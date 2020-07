Koronawirus. Wizz Air odwołał niektóre loty do Polski

Koronawius. Wizz Air odwołuje loty do Polski z Czarnogóry, Portugalii i Szwecji

Wizz Air musiał odwołać loty z 3 krajów do Polski. Dotyczy to Czarnogóry, Szwecji i Portugalii. Przyczyną jest sytuacja epidemiologiczna, związana z pandemią koronawirusa i nowe rozporządzenie polskiego rządu, które obowiązuje od środy 29 lipca do 11 sierpnia 2020.