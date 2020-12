Koronawirus. Wielka Brytania szczepi na COVID-19. Polacy z Wysp też?

W Wielkiej Brytanii ruszyły we wtorek szczepienia na COVID-19. To pierwszy kraj świata, w którym produkt opracowany przez firmy Pfizer i BioNTech wchodzi do użytku. Szczepienia na razie odbywać się będą tylko w szpitalach, ze względu na szczególne warunki przechowywania szczepionek. W pierwszej kolejności dostaną je osoby powyżej 80. roku życia oraz pracownicy ochrony zdrowia.