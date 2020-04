Koronawirus. Wielka Brytania: premier Johnson nadal w izolacji, przemówi królowa

- Chociaż czuję się lepiej i pozostaję już siedem dni w izolacji, to niestety, nadal mam temperaturę, która jest jednym z objawów koronawirusa. Tak więc, zgodnie z radą rządu, muszę kontynuować moją izolację, aż symptomy całkowicie ustąpią - powiedział w piątek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w wypowiedzi, którą cytuje agencja Reuters.

27 marca br. Johnson oficjalnie potwierdził obecność koronawirusa COVID 19 w swoim organizmie. Od tego czasu przebywa w izolacji, a swój stan zdrowia często relacjonuje za pomocą filmików video publikowanych w internecie. W tym samym czasie co premier, na koronwoirusa zachorował również minister zdrowia w rządzie Johnsona, Matt Hancock . Pokonał on już jednak wirusa i opuścił izolację.

Po wybuchu epidemii koronawirusa Wielka Brytania zaszokowała świat nie wprowadzając początkowo żadnych nadzwyczajnych środków w walce z tym zagrożeniem. Jednak szybko się to zmieniło po tym, jak do angielskiego rządu dotarły prognozy mówiące o tym, że na skutek tego niefrasobliwego podejścia, na Wyspach umrzeć może aż ćwierć miliona osób zarażonych koronawiusem. Wówczas rząd Johnsona błyskawicznie zamknął szkoły, sklepy (poza tymi sprzedającymi najbardziej niezbędne produkty) i lokale, a także wprowadził zarządzania nakazujące ludziom pozostanie w domu. Jak podaje brytyjska Narodowa Służba Zdrowia (NHS) do tej pory z powodu zarażenia zmarło już 3 605 osób.