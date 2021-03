Koronawirus. WHO publikuje raport ws. pochodzenia wirusa

Długo wyczekiwany raport WHO został opublikowany we wtorek - znalazły się w nim ustalenia ws. pochodzenia koronawirusa SARS-CoV-2. Międzynarodowy zespół WHO udał się do Chin 14 stycznia i przez blisko miesiąc gromadził dane. Według ostatnich ustaleń ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia koronawirus prawdopodobnie został przeniesiony z nietoperza na kolejne zwierzę, a dopiero potem pojawił się w organizmie człowieka.