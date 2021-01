Koronawirus. WHO kontra Chiny. Kontrola w Wuhan

Koronawirus jest już z nami ponad rok. Do Wuhan, dużej aglomeracji w Chinach przybył zespół ekspertów WHO, który będzie badał przyczyny pandemii.

Koronawirus. WHO w Chinach. Kontrola w Wuhan

Jak informują media w Chinach, eksperci z WHO spędzą w Wuhan ponad miesiąc, z czego pierwsze dwa tygodnie poświęcą na kwarantannę związaną z możliwością zakażenia koronawirusem przed przylotem do kraju.

Pierwotnie zespół z WHO miał przybyć do Chin już na początku stycznia, jednak władze w Pekinie nie wydały zgody na przylot ekspertów. Później chińskie MSZ określiło to jako "nieporozumienie".