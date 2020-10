Koronawirus. WHO: "Czas na zaostrzenie środków walki z pandemią"

Hans Kluge szef europejskiego regionu WHO w czwartek na konferencji prasowej odpowiedział na pytania dotyczące gwałtownie rosnącej liczby zakażeń w Europie m.in.: w Czechach oraz innych sąsiadujących krajach.

Podczas spotkania zaapelował także do rządzących, by stosowane środki były proporcjonalne, były zaostrzane stopniowo i w odpowiednim czasie. Dodał także, że nie powinno się zwlekać z wprowadzeniem stosunkowo niewielkich restrykcji, aby potem nie trzeba było ich zaostrzać.

Hans Kluge zaapelował, by zamknięcie szkół było stosowane tylko w ostateczności, by nie pozbawiać dzieci edukacji. Ekspert wezwał rządy do jasnego komunikowania wprowadzonych zmian.