Koronawirus w Polsce. "Sytuacja jest trudna i rozwojowa"

Prof. Iwona Paradowska Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii: Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji. Mogę jednak wyciągnąć wnioski z tego, co mówią dyrektorzy szpitali i lekarze. Przy takim tempie wzrostu liczby osób zakażonych i chorych, istnieje prawdopodobieństwo, że łóżek czy sprzętu zabraknie. Ministerstwo Zdrowia podejmuje szereg działań, aby temu zapobiec.

Sytuacja jest trudna. Jadę samochodem do pracy, obserwuję ludzi na ulicach i przystankach. Nie zachowujemy dystansu, nie nosimy maseczek, albo nosimy je nieprawidłowo, nie zasłaniamy ust ani nosa, mimo tego, że jako epidemiolodzy cały czas o to prosimy.

To prawda, zajęte jest około 40 proc. sprzętu. Kolejne dni przynoszą nowe informacje, na podstawie których podejmowane są decyzje, o tym gdzie przekierować respiratory, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Wyznacznikiem jest to, w jakim tempie wzrastają zakażenia. Teraz mamy około 4,5 tys. zachorowań dziennie. Ich liczba musiałaby się zwiększać każdego dnia o 30-50 proc., co w krótkim czasie doprowadziłoby do zwiększenia liczby osób zakażonych, a to spowodowałoby paraliż całego kraju. Stan wyjątkowy byłby wtedy potrzebny.