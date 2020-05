Koronawirus. Wesele musi poczekać

Wesele. Koronawirus pokrzyżował plany narzeczonych

Jedną z konsekwencji pandemii koronawirusa jest zakaz organizacji przyjęć, w tym wesel. Do poniedziałku nieczynne pozostają jeszcze lokale gastronomiczne, a to właśnie w restauracjach najczęściej odbywały się do tej pory przyjęcia weselne.