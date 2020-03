Koronawirus we Włoszech. Przypadki zakażenia we wszystkich regionach kraju

Włochy walczą z epidemią koronawirusa. Do tej pory odnotowano już 107 zgonów. Ponad 3 tys. osób jest zarażonych. Władze poinformowały, że wirus z Chin jest obecny we wszystkich regionach kraju.

Do tej pory górski region położony w północno-zachodnich Włoszech pozostawał jedynym rejonem, w którym nie stwierdzono nowego koronawirusa SARS-CoV-2.

Koronawirus we Włoszech. Rośnie liczba przypadków śmiertelnych

Bilans ofiar koronawirusa we Włoszech rośnie z dnia na dzień. Według najnowszych danych śmierć poniosło już 107 osób, a 3089 zostało zarażonych. Od wtorku władze odnotowały 28 nowych zgonów. Z kolei liczba zakażonych wzrosła o 587 przypadków.

Włoski rząd podjął w środę decyzję o zamknięciu do połowy marca wszystkich szkół i uczelni. Agencja Reuters dotarła też do treści projektu dekretu przygotowanego przez włoski rząd, który nakazuje "zawieszenie wszelkich imprez, które wiążą się z koncentracją ludzi w jednym miejscu i nie pozwalają na zachowanie bezpiecznej odległości między nimi, wynoszącej co najmniej jeden metr".