Koronawirus. Warszawski Marriott chce odszkodowania za lockdown

To wyjątkowa sprawa. Od jej rozstrzygnięcia może zależeć los podobnych roszczeń. Według informacji nieoficjalnych WP do towarzystw ubezpieczeniowych zgłasza się wiele firm o wypłatę ubezpieczeń od utraty zysku.

Chodzi o firmę LIM sp. z o.o., która jest właścicielem budynku i zarządza hotelem Marriott przy alejach Jerozolimskich w Warszawie. To w tym hotelu zatrzymują się odwiedzający Polskę prezydenci USA.

Spółka w kwietniu 2019 roku zawarła z jednym z największych krajowych ubezpieczycieli umowę ubezpieczenia od utraty zysków, którą pierwszego kwietnia tego roku przedłużono do marca 2021 roku. W dniu 29.04 spółka LIM złożyła do ubezpieczyciela roszczenie, które dotyczy ”utraty zysków, czynszów w wyniku interwencji władz poprzez ograniczenie lub całkowite zamknięcie placówek handlowych, rozrywkowych, hotelarskich czy restauracji w marcu i kwietniu 2020 r.”

Ubezpieczyciel: szkoda nie mieści się w zakresie ubezpieczenia

Jednak firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty. Powołała się na postanowienia dodatkowe do umowy w postaci wyłączenia dotyczącego działania organów administracji.

Stwierdziła też, że nie miała miejsce szkoda rzeczowa w ubezpieczonym mieniu oraz że nie doszło do interwencji władz cywilnych lub wojskowych w miejscu ubezpieczenia lub jego obrębie.

Przedstawiciel spółki: mieliśmy wypasione ubezpieczenie

– Według naszych prawników i brokera, mamy prawo do odszkodowania. Zapisy w naszej umowie dotyczyły nie tylko zniszczenia mienia czy budynku hotelu. Polski rząd wprowadzał różne lockdowny , których skutkiem było dramatyczne ograniczenie działalności hotelarskiej. Sprawa pewnie skończy się w sądzie – mówi przedstawiciel spółki zarządzającej hotelem.

Sytuacja byłaby jasna gdyby rząd wprowadził stan klęski żywiołowej

- Ubezpieczyciel ma mocne argumenty. Trzeba też jednak zrozumieć przedsiębiorców, którym pandemia dosłownie zdemolowała biznes. Formalne wprowadzenie stanu klęski żywiołowej otwierałoby w takich sytuacjach drogę do odszkodowań od Skarbu Państwa. Jeżeli ubezpieczyciel uznaje, że globalna pandemia to nie jest zdarzenie ubezpieczeniowe to koło się zamyka - mówi adwokat Tomasz Gałczyński z kancelarii Gałczyński Osowiecki Banasik.