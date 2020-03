Koronawirus w Zielonej Górze. "Pacjent zero" wyszedł ze szpitala

Koronawirus w Zielonej Górze. "Pacjent zero", czyli pierwszy przypadek z COVID-19 w Polsce, wyszedł ze szpitala. Pan Mieczysław zwrócił się do dziennikarzy, którzy zgromadzili się przed placówką. Przyznał, że jest szczęśliwy, bo "wychodzi na nogach". - Jestem całkowicie zdrowym człowiek, właściwie to was powinienem się obawiać i maskę założyć - powiedział pan Mieczysław.

Koronawirus w Zielonej Górze. "Pacjent zero" wyszedł ze szpitala (PAP)