Koronawirus w szkołach. W Białymstoku aż 5 klas w jednej szkole jest na kwarantannie. Nauczycielka nagle straciła węch i smak

Szkoła w Białymstoku. Kwarantanna dla około setki dzieci

W Białymstoku już sześć szkół zmaga się z problemami w związku z epidemią koronawirusa. Jak przekazuje bialystok.wyborcza.pl, w Szkole Podstawowej nr 45 w Białymstoku na kwarantannie jest około setki dzieci i dwie nauczycielki oraz ich rodziny. Jest to szkoła z oddziałami integracyjnymi, jedna z największych w mieście.

Okazało się, że jedna z nauczycielek otrzymała pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Nagle straciła smak i węch, co skłoniło ją do zrobienia badania.

Pięć klas, w których uczyła nauczycielka, musiało przejść na tryb nauki zdalnej. Do szkoły wrócą najwcześniej 15 września, oczywiście zakładając, że nie będzie żadnych dodatkowych okoliczności, które to uniemożliwią. Reszta szkoły pracuje normalnie. Dyrektor placówki Piotr Górski przyznaje, że to było bardzo wymagające logistycznie wyzwanie.