Koronawirus w szkołach. Minister zdrowia: efekt otwarcia szkół pojawi się na początku października

Koronawirus wcale nie odpuszcza. Coraz więcej zakażeń w szkołach. - Jeśli pojawi się efekt związany z pójściem dzieci to szkół, to będzie on na początku października - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiada plan dla służby zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Problemy w służbie zdrowia

- Profilaktyka, regularne badania prowadzone przed pandemią zostały zaniedbane. To będzie skutkowało w tzw. deficycie zdrowia. To kolejne z wyzwań, które trzeba natychmiast podjąć - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w Radiu Zet.

Zapowiedział w najbliższym czasie recovery plan, "który traktuje nie tylko o zwiększeniu dostępności, ale też o budowie zdrowia". - Bycie w izolacji przez ponad pół roku spowodowało duży przyrost problemów zdrowotnych w Polsce - stwierdził.

- Mam nadzieję, że główne założenia pokażę pod koniec września - zapowiedział.

Tłumaczył, że plan zakłada rozwiązania w 3 zakresach. "Pierwszy to powrót do profilaktyki. Chciałbym odwołać się do planu politycznego PiS, w którym był zapisany program badań profilaktycznych dla 40-latków. Będziemy chcieli wrócić ten program do idei - powiedział.

- Zastanawiamy się nad zniesieniem limitów w specjalistyce. Trzeci element będzie na poziomie szpitalnictwa, zajęcie się priorytetami czyli onkologią i kardiologią. Będziemy chcieli, żeby krajowa sieć onkologiczna stała się rozwiązaniem standardowym. Będziemy chcieli upowszechnić ten wzorzec - mówił minister zdrowia.

Szczepionka na grypę. Reakcja ministerstwa

Skomentował też braki w dostępie do szczepionek na grypę. - Przedstawiliśmy scenariusz postępowania. Firmy zostały poproszone o sprawdzenie możliwości sprowadzenia dodatkowych szczepionek z całej Europy - mówił Niedzielski.

- Staramy się ściągnąć pół miliona tych szczepionek - dodał. Tłumaczył, że zawsze zamówienie szczepionek bazują na danych z poprzedniego roku.

Odpowiadał także na pytanie, czy pacjent może kupić szczepionkę za granicą. Przyznał, że tak, ale odradza kupowania w ciemno i podkreślił, że musi ona spełnić odpowiednie warunki.

Koronawirus w szkole. Kluczowy początek października

Pojawia się coraz więcej informacji o zakażeniach w szkołach. Minister zdrowia zapewnił w Radiu Zet, że resort obserwuje tę sytuację. Powiedział, że jeśli pojawi się efekt związany z pójściem dzieci to szkół i związany z tym przyrost zachorowań, to będzie on na początku października. Wówczas ministerstwo będzie podejmowało decyzje, co dalej.

Minister zdrowia o powołaniu go na stanowisko. "Jeszcze nie dostałem pierwszej pensji"

Nowy minister zdrowia uchylił rąbka tajemnicy w sprawie powołania go na nowe stanowisko. - Dostałem propozycję objęcia stanowiska od premiera przez telefon - powiedział Adam Niedzielski. Ile było czasu na zastanowienie się? - Bardzo niewiele - stwierdził. Dodał też, że rozmowa była dosyć długa, a Mateusz Morawiecki poprosił o deklarację zainteresowania stanowiskiem. - Wyraziłem ją z przyjemnością - przyznał Niedzielski. Zdradza, że miał dwa dni na podjęcie decyzji.

- Jeszcze nie dostałem pierwszej pensji, ale przez całą karierę zawodową nie kierowałem się motywami finansowymi. Zarobki nigdy nie były dla mnie najważniejszym zagadnieniem. Jestem człowiekiem związanym z ideą państwowości - podkreślił szef resortu.

Koronawirus na świecie. Alarmujące dane WHO

Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia studzi nadzieje na szybki koniec pandemii w Europie. Liczba zgonów może się zwiększyć. Nie jest też jasne, czy powstanie szczepionka, która będzie powszechnie dostępna.

Podczas weekendu WHO zarejestrowała rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem w przeciągu jednego dnia. Z danych tych wynika, że w niedzielę na całym świecie zgłoszono 307.930 nowych zakażeń, do których doszło w przeciągu 24 godzin. To o 1000 więcej niż podczas ostatniego rekordu, który odnotowano tydzień temu.

