Koronawirus w Polsce. Żółta i czerwona strefa. Ministerstwo Zdrowia ogłasza listę zmian w powiatach (NA ŻYWO)

Rzecznik ministerstwa zdrowia ujawnił, że na nowej liście znajdzie się ponad 100 żółtych i czerwonych powiatów. Dodatkowo, jak podkreślił, na 99 proc. Warszawa znajdzie się w żółtej strefie. To oznacza, że od soboty w stolicy trzeba będzie nosić maseczki także na ulicach czy w parkach. Wszystko wskazuje zresztą na to, że w żółtej strefie znajdzie się znacznie więcej miast - to również zasugerował w swojej wypowiedzi rzecznik resortu.