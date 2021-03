Koronawirus w Polsce. Znów ponad 15 tys. nowych zakażeń?

Trzecia fala koronawirusa w Polsce nabiera tempa. Ministerstwo Zdrowia każdego dnia przekazuje nowe niepokojące informacje. W piątek przybyło ok. 15,5 tys. nowych przypadków COVID-19 - powiedział w programie RMF FM Robert Mazurek.

W rozmowie z dr. Arturem Zaczyńskim, szefem Szpitala Narodowego w Warszawie, zapytał o obecną sytuację w placówce. - Wczoraj mieliśmy pomiędzy 170 a 180 osób. Możemy przyjąć do 300 osób. (…) Przygotowujemy górny poziom szpitala, już właściwie w poniedziałek - powiedział gość Mazurka.

Podkreślił, że "gdyby ta fala pandemii nastąpiła rok temu, byłoby gorzej". - Rok temu przygotowaliśmy szpitale, napływ pacjentów nie załamał ochrony zdrowia - powiedział. Dodał, że "na razie przyrost nowych zakażeń stanął, ale jeżeli będzie to trwało do kwietnia, będzie problem".

Nowe obostrzenia? "Możliwe"

Dodał też, że rozważana jest zmiana w informowaniu o nowych decyzjach rządu. Do tej pory odbywało się to co dwa tygodnie. Jednak z uwagi na zróżnicowaną sytuację w poszczególnych województwach możliwe, że będzie wprowadzony tygodniowy system raportowania.