Koronawirus w Polsce. Znamy kolejność, w jakiej pojawiają się objawy

Według prof. Josepha Larsona z University of Southern California kolejność objawów COVID-19 jest następująca. Najpierw pojawia się gorączka, potem kaszel, bóle mięśni, a dopiero później wymioty i biegunka. Naukowcy w swoich badaniach wykorzystywali reprezentatywne grupy z różnych części świata. Ostateczny wniosek z badań jest taki, że COVID-19 to naprawdę nietypowa choroba. Różni się nawet od pokrewnych sobie SARS czy MERS. W przypadku COVID-19 najpierw występują nudności, a dopiero potem biegunka. W przypadku wymienionych wyżej chorób jest odwrotnie. Szybkie rozpoznanie zarażenia koronawirusem, teoretycznie może pozwolić na podjęcie leczenia, nim pacjent zachoruje na COVID-19. Będzie to szczególnie ważne w sezonie jesienno-zimowym, gdy ludzie są szczególnie narażeni na grypę.