Koronawirus w Polsce. Zmarł drugi zakażony SARS-CoV-2 ksiądz. 8 duchownych w kwarantannie

59-letni ksiądz przebywał w domowej kawarantannie. W poniedziałek testy potwierdziły, że jest zakażony koronawirusem. We wtorek - jak informuje gazetakrakowska.pl - poczuł się gorzej. Wezwano karetkę. Niestety, mimo reanimacji duchowny zmarł.

- Z informacji od służb sanitarnych wynika, że zmarły kapłan był zarażony koronawirusem, natomiast nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci - mówi w rozmowie z "Gościem Niedzielnym" ks. Ryszard Nowak, rzecznik biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

14 marca ks. Kopacz spotkał się z kilkoma innymi duchownymi z dekanatu Uście Solne. To księżą z parafii Cerekiew, Drwinia, Grobla, Niedzieliska, Okulice, Strzelce Wielkie, Szczurowa i Uście Solne. Wszyscy oni zostali objęci kwarantanną. "Informujemy wiernych tychże parafii, by we wszelkich potrzebach duszpasterskich kontaktowali się telefonicznie ze swoimi księżmi proboszczami, oni zaś będą informować, jakie dalsze działania i w jaki sposób należy podjąć" - czytamy w komunikacie diecezji tarnowskiej.