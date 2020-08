Koronawirus w Polsce. Zielona wyspa na Mazurach. Tutaj koronawirus wciąż nie dotarł

Zielona wyspa wciąż istnieje na Mazurach. Ma 27 tysięcy mieszkańców i zero przypadków koronawriusa. To powiat gołdapski, obecnie ewenement na skalę kraju. - Jakiś anioł nad nami czuwa - śmieje się starosta. Są jednak obawy, że wkrótce epidemia dotrze również do ich powiatu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus w Polsce. Dwa powiaty nie odnotowały żadnych zakażeń (Getty Images, Fot: Polska Press)