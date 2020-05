Koronawirus w Polsce. Zakażony mężczyzna kupował alkohol. Może trafić do więzienia

Nie uszło mu to jednak na sucho. Został zatrzymany we wtorek wieczorem, gdy policja otrzymała zawiadomienie od stacji sanitarno-epidemiologicznej. Funkcjonariusze przewieźli mężczyznę do jednego z aresztów w Poznaniu, który został przystosowany na potrzeby zakażonych koronawirusem podejrzanych.

8 lat więzienia i 30 tysięcy złotych grzywny

Według ustaleń, w okresie od 20 do 27 kwietnia mężczyzna wielokrotnie wychodził do sklepu. 52-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Teraz grozić mu może nawet 8 lat więzienia. Dodatkowo służby sanitarne prowadzą swoje postępowanie administracyjne, które skończyć się może karą grzywny w wysokości do 30 tys. złotych.