Koronawirus w Polsce. Zakażenia przyczyniły się do śmierci kilkuset pracowników medycznych

Koronawirus w Polsce przyczynił się do śmierci co najmniej kilkuset pracowników sektora medycznego. Jak wynika z zestawienia, które opublikowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia, zakażenie SARS-CoV-2 przyczyniło się do zgonu między innymi 222 lekarzy, 167 pielęgniarek, 48 dentystów, 21 położnych, 18 farmaceutów, 6 ratowników, 5 diagnostów i 4 fizjoterapeutów.