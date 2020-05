Koronawirus w Polsce. Zakaz ruchu lotniczego przedłużony

Zakaz lotów do i z Polski miał obowiązywać do 9 maja. Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe rozporządzenie, przez co został wydłużony do 23 maja br.

Nowe przepisy wchodzą w życie od niedzieli 10 maja.

Koronawirus w Polsce. Zakaz lotów do i z Polski został przedłużony (PAP)