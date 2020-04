Koronawirus w Polsce. Wybory prezydenckie 2020. "Głębokie zaniepokojenie" PAN

"Polska Akademia Nauk wyraża najgłębsze zaniepokojenie postawieniem w okresie szalejącej epidemii COVID-19 kalkulacji politycznych ponad bezpieczeństwo obywateli. Wzywamy - w imieniu wszystkich środowisk naukowych, które reprezentujemy i odwołując się do opinii czołowych autorytetów naukowych - do poszanowania najwyższych w najwyższych wartości, jakimi są zdrowie społeczeństwa i demokratyczny ład" - pisze PAN.

Pod komunikatem podpisał się prezes Państwowej Akademii Nauk profesor Jerzy Duszyński. Stanowisko zostało przyjęte przez prezydium PAN 8 kwietnia. Uczeni w mediach społecznościowych zachęcają do przesłania ich oceny dalej. To nie pierwsza tak mocna ocena prof. Duszyńskiego. 25 marca we wpisie w mediach społecznościowych zastanawiał się, czy wybory prezydenckie 2020 nie będą "megabombą biologiczną i nie przejdą do historii jako 'wybory zero'".