Koronawirus w Polsce. Władza rozważa poluzowanie obostrzeń. Łukasz Szumowski: boję się

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski w Radiu Zet mówił o tym, że władza rozważa poluzowanie restrykcji. Przypomniał, że te, które funkcjonują, mają obowiązywać do 19 kwietnia. - Z jednej strony mamy chorych, z drugiej - jeśli gospodarka nie ruszy ludzie będą umierali na inne choroby - podkreślił.

- Boję się - przyznał, kiedy został zapytany o to, czy poluzowanie restrykcji nie spowoduje wzrostu zachorowań. - Pewnie tak będzie. To zależy od tego, jak odpowiedzialni będziemy - zaznaczył. Jednocześnie podkreślił, że decyzje rządu nie są nieprzemyślane i nie są łatwe. - Trzeba znaleźć balans - ocenił.

Gdzie można poluzować zakazy? Minister, odpowiadając na to pytanie, nie wykluczył, że być może otwarte zostaną sklepy (meblowe, z AGD, galanteryjne) na pewnych zasadach. - Można zastosować ograniczenia dotyczące wejścia do sklepów - mówił. Dopytywany o galerie handlowe, zaznaczył, że są to "specyficzne miejsca" i musimy czekać na decyzję rządu. Podobnie jak w przypadku zakładów kosmetycznych czy fryzjerskich. - Ja sam się obciąłem - dodał Szumowski.