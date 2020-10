Koronawirus w Polsce. Wkrótce 10 tys. zakażeń dziennie? Ekspert nie ma złudzeń

Dr. Franciszka Rakowskiego zapytano o aktualną sytuację epidemiczną w Polsce. Jego zdaniem obecnie odnotowywane rekordy zachorowań "są wynikiem tego, co się działo 10-11 dni temu, a wtedy nasz stosunek do pandemii był bardzo wyluzowany".

- Rzeczywista dynamika tego, co się dzieje, jest taka, że mamy przyrost najprawdopodobniej wykładniczy, co oznacza, że liczba zakażonych nie rośnie liniowo, tylko podwaja się co kilka dni. To jest krzywa, która z każdym dniem robi się bardziej stroma - tłumaczył specjalista w niedzielę we "Wstajesz i wiesz" w TVN24.