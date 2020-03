Koronawirus w Polsce. Wicepremier Piotr Gliński zapowiada nowe obostrzenia w walce z SARS-CoV-2

Pytany o to, czy oznacza to, że zostanie ograniczona liczba osób wpuszczana do sklepów, odpowiedział, że "najprawdopodobniej także i to". - Powinniśmy sami o tym pamiętać. Ludzie ustawiają się w kolejkach w odpowiedni sposób, ale nie wszędzie - mówił.

Dopytywany, czy te obostrzenia zostaną wprowadzone w przyszłym tygodniu, odparł: "Będą szybciej".