Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował o refundacji szczepionek na grypę

- Po dwóch dniach spadkowych widzimy, że jednak koronawirus nie odpuszcza . W Polsce są to bardzo liczne, ale pojedyncze ogniska. Nie mamy żadnych dużych ognisk zakażenia koronawirusem. W dalszym ciągu dominują powroty z wakacji i duże imprezy rodzinne - powiedział podczas konferencji wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia zaapelował, by pamiętać o noszeniu maseczki i dezynfekcji rąk. - Przed nami okres jesienny. Apelujemy do wszystkich, aby chętnie szczepić się przeciwko grypie. Wirus grypy, myślę, w tym roku także nam nie odpuści - dodał wiceminister.

I przyznał, że lekarzom pierwszego kontaktu będzie trudno odróżnić COVID-19 i grypę. 1 września na nowej liście refundacyjnej pojawi się w połowie refundowana szczepionka dla dzieci między 3-5 rokiem życia. - To jest szczepionka donosowa, bezpieczna, przyjazna dziecku - podkreślił Kraska.

Koronawirus. Polska. Waldemar Kraska komentuje powrót dzieci do szkół

Kraska odniósł się również do kwestii powrotu dzieci do szkół. Zapewnił, że wytyczne przekazane dyrektorom są jasne i jeśli będą przestrzegane, to uczniowie będą bezpieczni.