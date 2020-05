Koronawirus w Polsce. Według polskiego eksperta epidemię pokonamy nawet bez szczepionki

Według prof. Węgrzyna już sam fakt, że 80 proc. ludzi przechodzi COVID-19 bezobjawowo, wskazuje, że wygrywamy wojnę z epidemią. - Część osób przechodzi infekcję bezobjawowo, wytwarzając przy tym przeciwciała. Nie pojawiają się kaszel, gorączka, gdyż nasz układ immunologiczny szybko rozpoznał przeciwnika i sobie z nim poradził, wytwarzając przeciwciała i go neutralizując. To jest najlepszy scenariusz, jaki mamy - ocenił prof. Węgrzyn.

Koronawirus w Polsce. Większość ludzi dobrze radzi sobie z infekcją

Uspokaja, że informacje o pojawieniu się trzech szczepów koronawirusa SARS-CoV-2 (m.in włoskiego i chińskiego) w badaniu infekcji u mieszkańców woj. pomorskiego, nie są powodem do niepokoju. - To nic szczególnego jak na wirusa. Na Islandii wykryto z 40 jego wariantów. Wirusy, tak jak wszystkie inne stworzenia, mutują. Poszczególne odmiany trochę różnią się między sobą, natomiast to jeszcze nic nie znaczy. Taki wirus grypy mutuje jeszcze szybciej, przez to nie mamy jednej szczepionki na grypę i co sezon musi być inna. Z kolei SARS-CoV-2 nie mutuje tak szybko, jak wirus grypy - dodał.