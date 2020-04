Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska: "Nowe procedury w szpitalach. Będą specjalne strefy"

Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska o nowych strefach w szpitalach

Oprócz danych, minister mówił o nowych zaleceniach, które zostały wysłane w czwartek do szpitali na terenie Polski. - Zalecamy, aby w każdym szpitalu zostały wyznaczane miejsca, w których będzie można izolować osoby podejrzane i zakażone koronawirusem. To samo dotyczy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) - zaznaczył Waldemar Kraska.

Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska: "Nowe środki dla szpitali"

Minister dodał również, że Ministerstwo Zdrowia przeznaczy dodatkowe środki dla szpitali. - Wysłaliśmy do dyrektorów wiadomość, że będą do odbioru dodatkowe środki ochrony osobistej. Tak, aby wszyscy pracownicy czuli się bezpiecznie. Dodajemy też instrukcję, by medycy wiedzieli, jak używać sprzętu by jego zakładanie i ściąganie było dla nich bezpieczne - tłumaczył.