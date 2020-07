Koronawirus w Polsce. Wakacje za granicą bezpieczniejsze? "Luz na plaży, puste hotele"

W Polsce w ostatnich dwóch tygodniach wzrasta liczba zachorowań na koronawirusa. W piątek padł rekord pandemii – 657 nowych przypadków. Z tego powodu jak - jako pierwsza - informowała Wirtualna Polska, minister zdrowia Łukasz Szumowski przerwał urlop i wrócił do Warszawy. Wcześniej przekonywał, że wakacje nad polskim morzem są bezpieczne. Miesiąc temu premier Mateusz Morawiecki mówił, że koronawirus się cofa. W czwartek pytany o rekord zachorowań powiedział, że Polacy nie przestrzegają obostrzeń.

Wyraźnie widać to zwłaszcza nad morzem. W najpopularniejszych kurortach plaże, restauracje i bary są przepełnione. Turyści nie zachowują bezpiecznych odległości, wiele osób nie przestrzega obowiązku noszenia maseczek w sklepach. Ogromne wrażenie robią zdjęcia z lotu ptaka wykonane nad plażą we Władysławowie. Zamiast plażowego piasku widać morze koców, leżaków i parawanów. Znalezienie kawałka wolnego miejsca graniczy z cudem.

Dlatego część Polaków zdecydowała się na wakacyjny urlop za granicą. Z ich relacji wynika, że w Grecji, Hiszpanii czy we włoskich kurortach nie ma tłumów takich jak w Polsce. – Turystów jest może 30 proc. tego co w ubiegłym sezonie. Ani w sklepie, ani w restauracji nie czekamy w kolejce. W barach zajęte są po 2-3 stoliki. Na plaży bardzo luźno. Nikt na nikim nie siedzi. Koce są w odległości 20-30 metrów – mówi nam wypoczywająca we Włoszech Katarzyna Miękosz.