Koronawirus w Polsce. W sierpniu ruszy produkcja polskiego leku na COVID-19?

Lek ma zawierać przeciwciała (immunoglobuliny) pochodzące z osocza krwi osób, który pokonały COVID-19 . Do firmy dotarł już pierwszy transport osocza z Radomia, w najbliższym czasie spodziewane są dostawy dalszych 70 litrów, z regionalnych centrów krwiodawstwa, z którymi firma ma podpisane umowy. Jedna osoba może oddać pół litra w ciągu dwóch tygodni , a do produkcji pierwszej partii leku na koronawirusa potrzeba jest około 150 litrów osocza od osób, które wyzdrowiały. Zawartość przeciwciał w osoczu każdego z dawców może być różna. Im jest ich więcej, tym lepsza jego jakość.

Koronawirus w Polsce. Początek produkcji leku już wkrótce

Produkcja leku ma ruszyć już w połowie sierpnia. Będzie miał on postać domięśniowego zastrzyku. Początkowo będą go dostawać pacjenci Klinika Chorób Zakaźnych Samodzielny Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Będą tam prowadzone badanie kliniczne tego preparatu. Może to potrwać około trzy miesiące. Jeśli lek okaże się skuteczny, czyli będzie poprawa stanu zdrowia u pacjentów, którzy otrzymają lekarstwo, zostanie ono zarejestrowane. Dopiero wówczas będzie mogło trafić do obrotu.