Koronawirus w Polsce, w Sejmie projekt ustawy antyaborcyjnej. Małgorzata Kidawa-Błońska zareagowała

Koronawirus w Polsce nie osiągnął, jak mówią eksperci, apogeum. Politycy pracują nad rozwiązaniami umożliwiające walkę z wirusem, ale nie tylko. Trwa dyskusja o wyborach. Co więcej, na polityczną agendę wraca projekt ustawy zaostrzającej prawo dotyczące aborcji . Kandydatka KO na prezydenta powiedziała, co o tym myśli.

- Pandemia to czas, kiedy musimy walczyć z wirusem, kiedy musimy działać wspólnie. To nie czas na ograniczanie demokracji. To nie jest czas na odbieranie kobietom ich praw. To prawda, że jest to projekt obywatelski, ale leży już w Sejmie bardzo długo i nieprzypadkowo teraz będzie procedowany w Sejmie - powiedziała na konferencji prasowej Małgorzata Kidawa-Błońska.