Koronawirus w Polsce. Uczniowie mają wrócić do szkół. Piotr Mueller o rozporządzeniu

Piotr Mueller był gościem na antenie TVN24. Rzecznik rządu był pytany o ostatnie wydarzenia na Białorusi , gdzie dochodzi do kolejnych protestów po wyborach prezydenckich. Mueller podkreślił, że strona polska liczy na działania Unii Europejskiej.

- W tej chwili dlatego właśnie chcemy podjąć działania na poziomie całej UE, bo takie jest stanowisko i takie wspólne działania wobec Białorusi mają sens wtedy, gdy będą podejmowane wspólnie i solidarnie przez całą wspólnotę międzynarodową, a co najmniej przez UE jako grupę 27 państw - oświadczył rzecznik rządu.

Na uwagę prowadzącego, że wszystko wskazuje na to, że szczyt UE, o który apelowała Polska, odbędzie się dopiero we wrześniu, Mueller odparł, że "sytuacja nie jest jednoznaczna". - Nam zależało na tym, żeby temat był elementem agendy unijnej - powiedział polityk, przypominając, że wniosek ws. szczytu poparł prezydent Litwy.

Podczas rozmowy pojawiła się również kwestia wyjazdu Swiatłany Cichanouskiej na Litwę. Piotr Mueller był pytany o to, czy były prowadzone rozmowy między nią a stroną polską.

- W tej chwili weryfikujemy wszystkie okoliczności. One nie są jednoznaczne - powiedział gość TVN24. - Kwestie dyplomatyczne wymagają czasami nierozgłaszania pewnych działań - dodał Mueller wymijająco.

Wrócił również temat rekonstrukcji rządu. Piotr Mueller poinformował, że "we wrześniu, najpóźniej na początku października ma zapaść decyzja w tej sprawie". - W tej chwili trwa przygotowanie konkretnego harmonogramu prac legislacyjnych na następne miesiące. Główne cele strategiczne rządu są wyznaczane, w sensie kolejność realizacji tych zapowiedzi programowych, naszych z poprzednich kampanii wyborczych i po to zostanie dostosowana struktura rządu - tłumaczył Mueller.

Pytany o to, czy dojdzie do redukcji ministerstw, rzecznik odparł: "na pewno będzie mniej".

Koronawirus w Polsce. Co z powrotem uczniów do szkoły?

Na ten moment wiadomo, że uczniowie 1 września mają wrócić do szkół . Jednak wciąż pojawiają się pytania, jak mają być przeprowadzone zajęcia w czasie epidemii.

Piotr Mueller zapowiedział, że na środę zaplanowano przedstawienie szczegółów rządowego rozporządzenia. Mają tam się znaleźć zarówno wytyczne GIS, jak i zbiór dobrych praktyk. - Zwracam uwagę, że również dyrektorzy mają do wykonania pewne zadania, jeśli chodzi o specyfikę budynków - dodał rzecznik rządu, podkreślając, że ma to dotyczyć m.in. wydzielenia klas, tak by się nie spotykały.